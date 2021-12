Fußball-Idol Horst Eckel wird am Donnerstag beerdigt

Fußball-Legende Horst Eckel soll am Donnerstag, den 9. Dezember, in seiner Heimatgemeinde Bruchmühlbach-Miesau beerdigt werden. Dies bestätigte seine Tochter Dagmar Eckel der Deutschen Presse-Agentur. Sie müsse mit der Gemeinde noch einiges abstimmen, aber sie gehe davon aus, dass in der Corona-Pandemie Besucher im Freien dabei sein können. Der Fußball-Weltmeister von 1954 war am Freitag im Alter von 89 Jahren gestorben. Er spielte von 1950 bis 1960 beim FCK.