75 Jahre Brieffreundschaft zwischen der Pfalz und der Schweiz

Emmi Schmidt aus der Pfalz und Evy Labhart-Naldi aus der Schweiz schreiben sich seit 75 Jahren. Es ist eine besondere Freundschaft, die über Briefe hinausgeht.

Heute macht es die Technik möglich: Emmi Schmidt und Evy Labhart-Naldi können sich nicht nur hören, sondern dank Videotelefonie auch sehen. Die Freude ist groß, nachdem die Verbindung zwischen der Schweiz und dem Donnersbergkreis steht.

Die Technik macht es möglich: Heute können sich Emmi Schmidt und Evy Labhart-Naldi nicht nur am Telefon hören, sondern dank Videotelefonie sogar sehen. Vor 75 Jahren gab es solch eine Verbindung zwischen der Pfalz und der Schweiz noch nicht. SWR

1948 wechselten die ersten Briefe zwischen der Pfalz und der Schweiz

1948 war das alles noch ganz anders. An Videotelefonie dachte keiner. Und trotzdem begann eine Verbindung, die bis heute anhält. Ihr Lehrer fragte Emmi Schmidt, ob sie nicht an einer Brieffreundschaft mit einer Schulklasse aus der Schweiz teilnehmen möchte. "Ich war damals 13 Jahre, als ich die Adresse von Evy bekommen hatte. Seitdem schreiben wir uns ununterbrochen 75 Jahre", erzählt die heute 87-jährige Emmi Schmidt, die in Bayerfeld-Steckweiler im Donnersbergkreis lebt.

Mehrere Hundert Briefe kommen am Donnersberg an

Wie viele Briefe in all den Jahren zwischen der Pfalz und der Schweiz hin und her gingen, kann die ein Jahr ältere Evy Labhart-Naldi nicht sagen: "In einem Jahr waren es mindestens zehn bis 20." Emmi Schmidt ergänzt: "Es waren insgesamt mehrere Hundert." Einige hat sie in ihrem Haus in Bayerfeld-Steckweiler aufgehoben, längst allerdings nicht alle. Heute ärgert sie sich darüber. Was sie im ersten Brief in die Schweiz schrieb, daran kann sie sich aber gleichwohl noch gut erinnern: "Von mir, wann ich geboren bin, wie alt ich bin und dass ich Konfirmation hatte und dass ich zwei Geschwister habe.“

Schweizer Schokolade als süße Überraschung

Manchmal kam anstelle eines Briefs sogar ein wahrhaft süßes Paket aus der Schweiz am Donnersberg an. "Ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen", sagt Schmidt. Lag doch da dem Paket noch ein geschriebener Gruß bei: "Zu echter Schweizer Schokolade wirst Du nicht nein sagen." In der Tat, da konnte Emmi nicht widerstehen.

Und sie sagte natürlich auch nicht nein, als sich Evy erstmals zu einem Besuch ankündigte. "Richtig getroffen haben wir uns nach acht Jahren. Wir hatten am 2. Juni geheiratet und sie am 9.. Wenige Tage später haben sie uns erstmals besucht und wir haben uns richtig kennengelernt", berichtet Schmidt.

Schifffahrt auf dem Vierwaldstättersee oder Stadtbummel in Zürich

Abgesprochen seien die Hochzeitstermine übrigens nicht gewesen, auch wenn sich die Freundinnen in ihren Briefen so vieles aus ihrem Leben schrieben. Gegenseitige Besuche folgten über all die Jahre so einige. Sie lernten die jeweiligen Regionen kennen und lieben. Emmi schwärmt von den Schifffahrten auf dem Vierwaldstättersee, der Eiger-Nordwand, von Davos, Zürich oder Luzern. "Wir waren an den schönsten Orten in der Schweiz", sagt Evy und lächelt.

Umgekehrt berichtet Emmi von Fahrten an den Rhein, Evy erzählt vom Hotel in Obermoschel, in dem sie schon so oft bei ihren Besuchen übernachtete, schwärmt von der Pfälzer Blut- und Leberwurst. "Ich liebe die Pfalz", sagt sie.

Evy ist in der Welt unterwegs

Es sind aber ganz besonders die persönlichen Begegnungen, die beide Freundinnen in Erinnerung haben. "Emmi bedeutet mir sehr viel. Wir kennen unsere Leben gegenseitig, hatten nie Streit", erzählt Labhart-Naldi. Ihre Freundin stimmt ohne zu zögern zu: "Es war schön, ich möchte sie nicht missen." Beide hoffen, dass ihnen noch viele gemeinsame Jahre bleiben.

Einige der Briefe ihrer Schweizer Freundin hat Emmi Schmidt aufgehoben. Immer mal wieder liest sie sich diese in der heimischen Pfalz durch. SWR

Es ist eine Freundschaft, die vielleicht auch deswegen gut funktioniert, weil die beiden Frauen so gegensätzlich sind. Hier Evy aus Zürich, die Frau von Welt, die so gerne reiste und so viele Länder gesehen hat. Dort Emmi, die im heimischen Bauernhof anpackte, so viel zu tun hatte.

Kürzlich Besuch in der Pfalz

Auch wenn sie sich mittlerweile mit Hilfe von Video sehen können, den guten alten Brief bevorzugen die beiden dann doch. Wobei Emmi gesteht, dass es nicht mehr so viele sind, wie das früher der Fall war. Kürzlich war Evy sogar nochmals zu Besuch in der Pfalz. "Ich hoffe, dass ich noch einmal kommen kann", sagt die 88-Jährige. Das Alter macht die Reisen nicht einfacher. "Wir sind in einem hohen Alter und müssen eigentlich jeden Tag schätzen", sagt Evy. Eines steht für beide aber fest: "Unsere Freundschaft bleibt bestehen, bis wir sterben."