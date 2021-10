Viele Baustellen in der Westpfalz sorgen für Ärger

Viele Baustellen in der Westpfalz sorgen momentan für Ärger bei den Autofahrern. Nach Angaben der Städte Kaiserslautern, Zweibrücken und des LBM sind es aber Insgesamt nicht mehr Baustellen als in den vergangenen Jahren. Stattdessen gebe es mehr Baustellen gleichzeitig - dadurch entstehe der Eindruck, es seien übermäßig viele, erklärt ein Sprecher des Landesbetrieb Mobilität in Kaiserslautern. Vor allem seien es viele große Baustellen, gerade auch in und um Zweibrücken und Kaiserslautern, die den Verkehrsfluss störten. Nach Angaben der Stadt Zweibrücken handele sich um eine Verkettung von unglücklichen Planungen. Neben den Baustellen, die die Städte planten, plane auch der LBM und seit Kurzem auch die Autobahn GmbH jeweils eigenständig ihre Baustellen. Es gebe keinen einheitlichen Plan, weshalb viele Arbeiten aktuell parallel stattfänden.