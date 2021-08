Rund um den Opelkreisel in Kaiserslautern kommt es wegen der Bauarbeiten an der B270 zu teils massiven Verkehrsbehinderungen. Der Landesbetrieb Mobilität kündigte deswegen jetzt an, die Baustellenschilder zu überprüfen. Diese waren zuletzt mehrfach kritisiert worden.

Schon seit Anfang Mai kommt es in Kaiserslautern auf der B270 zwischen den Stadtteilen Siegelbach und Vogelweh zu Verkehrsbehinderungen. Gleiches gilt für die danebenliegende Zufahrt zum Opelkreisel. Sie wird voraussichtlich bis Ende nächster Woche saniert. So lange ist die Strecke eine Sackgasse - was viele Autofahrer aber zu spät bemerken. Rund um den Opelkreisel kommt es derzeit wegen Bauarbeiten auf der Bundesstraße 270 immer wieder zu langen Staus. SWR Landesbetrieb Mobilität will nachbessern Zwar hatte der Landesbetrieb Mobilität (LBM) entsprechende Schilder angebracht, trotzdem staute es sich in den vergangenen Tagen vor dem Opelkreisel immer wieder massiv. Der LBM kontrolliert deshalb jetzt, ob Autofahrer die Hinweise möglicherweise übersehen und deshalb in der Sackgasse landen. "Wenn unsere Leute Bedarf sehen, bessern wir da selbstverständlich nach", sagte eine Sprecherin gegenüber dem SWR. Bauarbeiten rund um den Opelkreisel in Kaiserslautern dauern noch bis Ende November Geduld ist rund um die B270 noch länger gefragt. Von Anfang Mai bis voraussichtlich Ende November werden alleine rund 50.000 Quadratmeter Fahrbahn erneuert. Außerdem wird laut LBM das Entwässerungssystem auf den neuesten Stand gebracht und Bushaltestellen sowie Gehwege saniert. Dafür werden Kosten von rund vier Millionen Euro veranschlagt. Diese übernimmt der Bund.