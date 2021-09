VG Baumholder setzt auf fest installierte Lüftungsanlagen

Die Schulen und Kindertagesstätten in der Verbandsgemeinde Baumholder sollen mit fest installierte Lüftungsanlagen ausgestattet werden. Um das möglich zu machen, stimmt der Verbandsgemeinderat heute Abend über einen Antrag auf Bundesfördermittel ab. Gibt er grünes Licht, würden die Luftfilteranlagen nächstes Jahr bestellt, so Verbandsbürgermeister Alsfasser (FWG). Bis diese dann in den beiden Grundschulen und vier Kindertagesstätten eingebaut sind, setzt er beim Infektionsschutz auf die bereits angeschafften CO2-Ampeln. Sie zeigen an, wann die Luft im Raum verbraucht ist und gelüftet werden muss.