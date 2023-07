Staatsanwaltschaft: Schuss auf US-Soldaten in Baumholder war Notwehr

Die Staatsanwaltschaft hat erste Ermittlungsergebnisse zum Schuss auf einen US-Soldaten in Baumholder bekannt gegeben. Sie geht davon aus, dass die Wachfrau aus Notwehr gehandelt hat.

Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte, die Lebensgefährtin des US-Soldaten habe am 25. Juni die Sicherheitsleute am Haupteingang der Militärbasis in Baumholder um Hilfe gebeten. Der Mann soll sie in der gemeinsamen Wohnung angegriffen haben. Kurz darauf sei der 23-jährige Soldat ihr gefolgt und habe die beiden Sicherheitsleute angegriffen.

Schuss ins Bein - Soldat aus Baumholder nicht langfristig verletzt

Diese hätten ihre Schlagstöcke gezogen und einen Warnschuss abgefeuert. Der Soldat habe daraufhin nach der Waffe der Sicherheitsfrau gegriffen. Diese habe ihm daraufhin gezielt in den Oberschenkel geschossen. Es war nach Angaben der Staatsanwaltschaft ein glatter Durchschuss, deshalb sei nicht von einer langwierigen Verletzung auszugehen. Der Mann war in ein Krankenhaus gebracht worden, das er am darauffolgenden Tag bereits wieder verlassen konnte.

Militär führt Verfahren gegen Soldaten aus Baumholder

Die Ermittlungen gegen den Mann führt die Strafverfolgung des US-Militärs. Sollte sie den Mann anklagen, käme es zu einem Verfahren vor einem Militärgericht - entweder in Deutschland oder den USA.

Die Stadt Baumholder im Westrich ist für die amerikanischen Streitkräfte einer der größten europäischen Standorte. Nach Angaben der Verbandsgemeinde leben etwa 5.000 Soldaten und 4.000 Zivilangehörige in Baumholder.