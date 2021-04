per Mail teilen

In Baumholder sollen die Arbeiten am sogenannten Pumptrack für Radfahrer nach Auskunft der Verbandsgemeinde Anfang Juni beginnen. Ein Pumptrack ist ein Rundkurs mit Wellen und Kurven für Mountainbikefahrer. Drei Firmen hätten Angebote abgegeben. Diese würden derzeit geprüft. Mitte Mai soll dann der Stadtrat über die Auftragsvergabe abstimmen. Der Pumptrack entsteht in der Nähe des Baumholderer Weihers und soll bis Ende Juli fertiggestellt sein. Die Kosten belaufen sich auf etwa 350.000 Euro. Ein Großteil der Ausgaben wird über Städtebaufördermittel gedeckt.