Das Wirtschaftsministerium in Mainz prüft zurzeit, wie das geplante Gewerbegebiet Ökompark in Baumholder verkehrstechnisch erschlossen werden soll. Es soll ein weiteres wirtschaftliches Standbein für Baumholder sein, damit die Gemeinde nicht mehr so abhängig von der Anwesenheit der amerikanischen Soldaten ist. Eigentlich müsste nach dem Gesetz das Gewerbegebiet Ökompark über die Bundesstraße 41 erschlossen werden. Das wäre nach Ansicht der Verbandsgemeinde aber teuer, umweltschädlich und würde zu lange dauern. Auch das Saarland, über dessen Gebiet die B41 verläuft, hat diese Variante abgelehnt. Der Rat in Baumholder hatte sich deshalb in einer Resolution im August für eine eigene Autobahnabfahrt an der A62 ausgesprochen. Darüber kann nur der Bund entscheiden - dafür gibt es aber hohe Hürden. Das Wirtschaftsministerium wartet jetzt auf Daten zum erwarteten Verkehr und will dann entscheiden, ob es einen Antrag für eine neue Autobahnauffahrt stellt.