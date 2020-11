per Mail teilen

In der Verbandsgemeindeverwaltung in Baumholder sind fünf Mitarbeiter positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Der Betrieb der Verwaltung wurde daraufhin herunter gefahren.



Nach Angaben des ersten Beigeordneten Rouven Hebel wurden alle rund 40 Mitarbeiter der Verwaltung in Baumholder getestet, nachdem die Corona-Fälle bekannt geworden waren. Bisher durften Bürger das Verwaltungsgebäude nur betreten, wenn sie einen Termin hatten - die Verwaltung sagt aber jetzt diese Termine ab, bis die Ergebnisse der Tests vorliegen. Das soll am Samstag der Fall sein. Außerdem wurde ein Großteil der Verwaltungsmitarbeiter ins Homeoffice geschickt. Einer der Infizierten hatte nach Angaben von Hebel auch Kontakt zu einer Mitarbeiterin der Kita in Ruschberg. Auch dort wurden alle Mitarbeiterinnen getestet, die Kindertagesstätte bleibt den Rest der Woche geschlossen.