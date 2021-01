Die geriatrische Fachklinik in Baumholder ist vorübergehend geschlossen. Grund ist nach Angaben des Klinikums ein Corona-Ausbruch unter Patienten und Mitarbeitern. Anfang des Monats wurden bei den regelmäßigen Corona-Tests zunächst bei den Patienten und später auch bei den Mitarbeitenden der Fachklinik in Baumholder vermehrt Corona-Infektionen festgestellt, so die Klinikleitung. Daraufhin seien alle Patienten und die gesamte Belegschaft getestet worden. Derzeit seien 11 Mitarbeiter und 21 Patienten infiziert. Wie es zu dem Corona-Ausbruch kommen konnte, sei noch unklar. Patienten, die weiterhin behandelt werden müssten, seien ins Klinikum Idar-Oberstein verlegt worden. Alle anderen seien entlassen worden. Etwa 100 Mitarbeiter der Klinik seien in Quarantäne. Wann die Fachklinik wieder öffnen darf, ist noch nicht bekannt.