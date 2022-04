"Investitionen der USA wären wichtig für Standort Baumholder"

Innenminister Roger Lewentz ist in den USA, um über die Stützpunkte in Rheinland-Pfalz zu sprechen. Es soll auch um den Standort Baumholder gehen. In den sollen 200 Millionen US-Dollar investiert werden. Für Verbandsbürgermeister Alsfasser eine wichtige Investion.

Etwa 2.500 amerikanische Soldaten sind momentan in Baumholder stationiert, sagt Verbandsbürgermeister Bernd Alsfasser. Dazu kommen noch deren Familienangehörige. Entsprechend leben mehrere Tausend US-Amerikaner in der Region Baumholder (Kreis Birkenfeld).

"Baumholder Military Community" ist der offizielle Name des US-Standortes. Er sei ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, weil die Menschen hier leben und einkaufen würden. Und die Amerikaner würden Arbeitsplätze schaffen. Darauf sei Baumholder als ländliche Region angewiesen. Ein Abzug der amerikanischen Soldaten wäre daher fatal, sagt Alsfasser.

200 Millionen US-Dollar für Baumholder?

Aber so etwas scheint zunächst nicht geplant zu sein. Denn die US-Regierung hat für das Haushaltsjahr 2023 große Investitionen eingeplant. Mehr als 500 Millionen US-Dollar sollen in die Standorte in Rheinland-Pfalz fließen. Davon allein rund 200 Millionen US-Dollar in das Militärgelände Baumholder. Das Militärmagazin Stars and Stripes schreibt, aus den Budget-Plänen des Pentagons gehe hervor, dass Baumholder zum Knotenpunkt für Spezialoperationen in Europa ausgebaut werden solle. Dort sollen wohl auch neue Einheiten angesiedelt werden.

Eine Nachricht über mögliche Investitionen der USA hört Bernd Alsfasser als Verbandsbürgermeister sehr gerne. Für Baumholder wäre das sehr wichtig. Denn man arbeite mit den US-Amerikanern schon lange eng zusammen. Ab dem kommenden Jahr übernehme Baumholder zum Beispiel die Trinkwasserversorgung der amerikanischen Gelände.

"Die Amerikaner in Baumholder sind wichtig für die Wirtschaft in der Region. Aber uns verbindet auch eine sehr gute Freundschaft."

Baumholder könnte langfristig von Investitionen profitieren

David Sirakov, der Leiter der Atlantischen Akademie in Kaiserslautern, geht davon aus, dass die Verbandsgemeinde Baumholder langfristig von den Investitionen der USA profitieren könnte: "Es gibt offensichtlich Pläne, Trainingseinrichtungen in Baumholder zu bauen. Außerdem ist Geld für Wohnkomplexe vorgesehen", so Sirakov. "Das bedeutet, dass offensichtlich geplant wird, die Präsenz der US-Armee dort zu erhöhen. Das ist sehr interessant für Baumholder."

Lewentz spricht in USA auch über Baumholder

Innenminister Roger Lewentz ist gerade in Washington, um über alle US-Standorte in Rheinland-Pfalz und Zukunftspläne zu sprechen. Eine wichtige Reise - findet Baumholders Verbandsbürgermeister Alsfasser. Ein regelmäßiger Austausch sei wichtig für die deutsch-amerikanische Zusammenarbeit und auch für die Freundschaft, die die beiden Länder seit Jahrzehnten verbinde.

Bei seiner USA-Reise wird Lewentz auch über den US-Stützpunkt in Baumholder sprechen. Vor seiner Abreise hat Verbandsbürgermeister Alsfasser nach eigenen Angaben mit dem Innenminister gesprochen. Es ging unter anderem um mögliche Bauprojekte der Amerikaner in Baumholder. Alsfasser habe dabei betont, es sei wichtig, dass solche Projekte dann auch zügig umgesetzt werden könnten. Dafür müsse man sorgen.

USA wichtiger Partner für Rheinland-Pfalz

Das gute Verhältnis zwischen der Verbandsgemeinde Baumholder und dem US-Standort zeige sich in verschiedenen Bereichen, so Bürgermeister Alsfasser. Nicht nur beruflich, auch privat gebe es enge Freundschaften. Vor dem Hintergrund, dass gerade Krieg in der Ukraine herrsche, sei es wichtig und gut zu wissen, dass man in Rheinland-Pfalz jemanden wie die USA an seiner Seite habe.