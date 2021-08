Die Schiller-Grundschule in der Innenstadt von Kaiserslautern bekommt ein neues Gebäude. Am Donnerstagnachmittag beginnen die Bauarbeiten. Das alte Schulgebäude aus den 50er Jahren wurde bereits zwischen 2017 und 2019 abgerissen. Die etwa 150 Schüler werden seitdem in der ehemaligen Hauptschule auf dem Bännjerrück unterrichtet. Das neue Schulgebäude in der Innenstadt von Kaiserslautern bekommt nach Angaben der Stadt zehn Unterrichtsräume. Außerdem werden Büros unter anderem für die Lehrer und die Verwaltungsmitarbeiter, wie auch Technikräume, WC-Anlagen und eine Werkstatt für die Hausverwaltung eingerichtet. Der Neubau wird zudem barrierefrei sein. Die Kosten für das Schulgebäude liegen bei knapp 7,5 Millionen Euro, das Land fördert den Neubau mit knapp einer Million. In gut zwei Jahren soll alles fertig sein.