A63 Richtung Mainz am Wochenende gesperrt

Die A63 ist zwischen Kirchheimbolanden und Freimersheim ab Freitagabend gesperrt. Grund hierfür sind Sanierungsarbeiten an der Fahrbahn.

Ab 19 Uhr am Freitagabend ist die Autobahn 63 in Richtung Mainz gesperrt. Spätestens zum Berufsverkehr am Montagmorgen um 5 Uhr soll der Verkehr dann wieder rollen, heißt es seitens der Autobahnmeisterei. Die Arbeiten an der Fahrbahn könnten nur im Zuge einer kompletten Sperrung durchgeführt werden, um sowohl die Sicherheit der Bauarbeiter als auch die der Autofahrer zu gewährleisten.

Umleitung für gesperrte A63 bei Kirchheimbolanden

Die Autofahrer werden bei Kirchheimbolanden von der Autobahn abgeleitet und über eine Umleitungsstrecke 49 Richtung Freimersheim gelotst. In Fahrtrichtung Kaiserslautern ist die A63 frei und kann ganz normal befahren werden.