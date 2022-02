Bauarbeiten für Ärztehaus laufen

In Winnweiler laufen derzeit die Bauarbeiten für ein geplantes Ärztehaus. Darin sollen nach Angaben der künftigen Betreiber im kommenden Jahr mehrere Arztpraxen eröffnen. Die Pläne sehen vor, dass sich im Ärztehaus unter anderem Allgemeinmediziner, ein Physiotherapeut, ein Zahnarzt und ein Logopäde ansiedeln. Geplant sei ein dreistöckiges, barrierefreies Gebäude mit 60 Parkplätzen für die Patientinnen und Patienten. Außerdem sollen eine Apotheke und eine Bäckerei in das Gebäude. Mit dem Bau des Ärztezentrums soll dem Ärztemangel im Donnersbergkreis entgegenwirkt werden, so die Betreiber. Einige Allgemeinmediziner in Winnweiler hätten in den letzten Jahren ihre Praxen geschlossen. Mitte nächsten Jahres könnte das Ärztezentrum schon an den Start gehen.