per Mail teilen

Eines der größten Straßenbauprojekte in der Westpfalz geht langsam dem Ende entgegen. Beim Bau der Ortsumgehung Imsweiler wird der letzte Streckenabschnitt gebaut. Das hat Folgen für Autofahrerinnen und Autofahrer.

Eine rund 1,8 Kilometer lange Straße, die über eine 200 Meter lange Brücke und durch einen 400 Meter langen Tunnel führt: Daran wird seit 2017 in Imsweiler am Donnersberg gearbeitet. Die Ortsumgehung von Imsweiler kostet nach Angaben des zuständigen Landesbetriebs Mobilität (LBM) rund 66 Millionen Euro.

Läuft alles glatt, sollen bald die ersten Fahrzeuge über die Strecke rollen. Bis das soweit ist, müssen sich die Verkehrsteilnehmer besonders in den kommenden zwei Monaten auf einige Einschränkungen einstellen.

Auch Radweg wird am Donnersberg ausgebaut

Denn die wichtige Verbindung von der Autobahn 63 über die Bundesstraße 48 nach Rockenhausen ist in dieser Zeit gesperrt. Der Grund: Zwischen Imsweiler und Schweisweiler wird die neue Ortsumgehung an die B48 angebunden. Dazu seien "Erd- und Straßenbauarbeiten sowie der Einbau der Schutzplanken" notwendig, so der LBM.

Außerdem werde während der Zeit der Sperrung auch ein Radweg zwischen Imsweiler und Schweisweiler ausgebaut. Dafür müsse eine Böschung abgetragen werden. Um diese dann zu sichern, sollen rund 1.400 so genannte Bodennägel eingebaut und dann mit einem Netz überspannt werden. Die Nägel sind bis zu acht Meter lang.

Neue Umgehung soll bald fertig sein

Die Umleitung für Autofahrerinnen und Autofahrer führt laut LBM über die Landesstraßen 390 und 387 - über Gundersweiler, Gehrweiler und Höringen. Für Fahrradfahrer wird eine Umleitung über einen Waldweg hergerichtet.

"Am Ende dieser Vollsperrungsphase wird die neue Ortsumgehung von Imsweiler einschließlich dem Ausbau bis Schweisweiler für den Verkehr freigegeben werden", kündigt der LBM an. Damit wäre dann eines der größten Straßenbauprojekte in der Westpfalz abgeschlossen.