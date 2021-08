„Ich fühle mich hier seit Jahrzehnten sehr wohl“, sagt die Mieterin einer Wohnung der städtischen Bau AG Kaiserslautern. Hinter dem nüchternen Unternehmens-Namen verbirgt sich etwas, das man als ungewöhnlich in der heutigen Zeit bezeichnen kann. Bezahlbare Wohnungen in einem netten Umfeld mit Nachbarschaftshilfe. Was sich wie der Werbetext aus einer Broschüre anhört, scheint Realität. Bau-AG-Vorstand Thomas Bauer erzählt uns, dass er schon als Azubis dort angefangen hat, dass in den Wohnungen Menschen aller Lebensbereiche leben - Studentin, Rentner, Beamtin, Angestellter, Verkäuferin, Arbeitssuchender – und was es mit dem Nachbarschaftsverein NILS auf sich hat.