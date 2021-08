Aufmerksame Besucher haben auf dem Parkplatz des Nardini-Klinikums in Zweibrücken eine verletzte Bartagame entdeckt. Die Tierrettung Contwig holte das exotische Reptil nach eigenen Angaben ab und versorgte es. Es war am Schwanz und am Auge verletzt. Jetzt suchen die Tierretter nach dem Besitzer. Bei dem gefundenen Tier handelt es sich um ein Männchen, das etwa 35 cm groß und knapp 360 Gramm schwer ist. Wer es vermisst oder Hinweise zum Besitzer geben kann, soll sich bei der Tierrettung Contwig melden. Bartagame leben unter anderem in Wüsten und verhalten sich Menschen gegenüber abweisend. Berührt man sie, können sie beißen oder sie schlagen mit ihrem Schwanz aus.