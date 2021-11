Barbarossa-Land: Organisatoren sind zufrieden

Nach fast vier Wochen Barbarossa-Land in Kaiserslautern ziehen die Organisatoren eine positive Bilanz.

Nach fast vier Wochen Barbarossa-Land in Kaiserslautern ziehen die Organisatoren eine positive Bilanz. Wie ein Sprecher mitteilt, habe sich die Vergnügungsmeile auf dem Messeplatz erneut rentiert. Im zweiten Jahr der Corona Pandemie war das eingezäunte Barbarossa-Land auch diesmal Ersatz für die Oktoberkerwe in Kaiserslautern. Vor allem in den ersten beiden Wochen war der Freizeitpark den Organisatoren zufolge sehr gut besucht. So habe sich am Eingang zeitweise eine Schlange von 200 Metern gebildet. Die Besucher hätten dennoch Geduld bewiesen und bei den Einlasskontrollen sei es zu keinerlei Zwischenfällen gekommen. Auch die Schausteller zeigten sich demnach zufrieden. So habe der Jahrmarkt nach wie vor einen hohen Stellenwert in der Bevölkerung und die Kinderaugen hätten geleuchtet, so der Sprecher. Für das kommende Jahr hoffe man nun auf noch mehr Normalität - möglichst ohne Kontrollen.