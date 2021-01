Die Kläranlage in Bann im Landkreis Kaiserslautern ist von außerhalb vergiftet worden. Das hat ein Sachverständiger nach der Analyse der Schlammproben bestätigt. Wie Verbandsbürgermeister Degenhardt mitteilt, untersucht ein Speziallabor noch, welcher Giftstoff in der Kanalisation entsorgt wurde. Die Kläranlage in Bann ist seit dem Wochenende außer Betrieb. Das Gift habe die Bakterien in der Anlage vernichtet, die normalerweise das Abwasser reinigen. Die Verbandsgemeinde will den Betrieb der Kläranlage schnellstmöglich wieder aufnehmen. Das Abwasser wird derzeit über eine Notleitung nach Queidersbach abgeführt.