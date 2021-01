per Mail teilen

Die Kläranlage in Bann läuft seit heute wieder im Normalbetrieb. Sie war vor gut zwei Wochen ausgefallen, weil Giftstoffe in die Kanalisation gelangt waren. Wer dafür verantwortlich ist, ist nach Angaben von Verbandsbürgermeister Degenhardt noch immer unklar. Er hofft, dass die Kriminalpolizei den Täter finden kann, damit dieser für den Schaden aufkommen kann. Der Klärschlamm der Anlage wurde unter anderem durch die chemischen Stoffe Aceton und Toluol verunreinigt. Dieser müsse jetzt entsorgt werden, so Degenharft. Die Not-Abwasserleitung nach Queidersbach soll zur Sicherheit noch zwei bis drei Tage bestehen bleiben.