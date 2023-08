Bankomaten in der Südwestpfalz öffnen wieder länger

per Mail teilen

Sparkassen Kunden in der Südwestpfalz können ab Montag wieder auch abends Geld an Automaten ziehen. Nach Angaben einer Sprecherin sind die Automaten aus Sicherheitsgründen mit Farbpatronen ausgestattet worden. Einige Automaten in der Südwestpfalz warn gesprengt worden. Sina Weber….

Die Geldautomaten in allen Filialen stehen ab sofort wieder von 6 bis 23 Uhr und an den Wochenenden zur Verfügung, teilte die Sparkasse mit. Über Nacht würden die Geschäftsstellen aber weiterhin geschlossen bleiben. Nächsten Montag sollen auch wieder die meisten der Geldautomaten in den Selbstbedienungsfilialen bis zum späten Abend öffnen. Wichtig sei, dass die Kunden das Gebäude bis spätestens 23 Uhr verlassen haben, da dann die Türen automatisch verschlossen und ein Alarmsystem scharfgeschaltet würde. Eine Durchsage soll rechtzeitig auf die Sperrung hinweisen. Sollte trotzdem ein Geldautomat gesprengt werden, werden die Geldscheine durch die Farbpatronen eingefärbt und damit unbrauchbar gemacht.