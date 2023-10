Bürger in Winnweiler und Dreisen müssen Wasser abkochen

per Mail teilen

Sowohl in Dreisen als auch in Winnweiler müssen die Menschen derzeit das Wasser abkochen. Noch wissen die zuständigen Werke nicht, wie es zu der Verunreinigung kommen konnte.

Zähneputzen, Eiswürfel herstellen oder auch mal schnell ein Gals Wasser aus der Leitung trinken. Was eigentlich selbstverständlich und einfach ist, ist im Augenblick in Dreisen und Winnweiler im Donnersbergkreis im wahrsten Sinne des Wortes mit Vorsicht zu genießen. Denn in beiden Orten wurde das Bakterium Pseudomonas aeruginosa im Trinkwasser festgestellt.

Was ist Pseudomonas aeruginosa? Bei Pseudomonas aeruginosa handelt es sich um ein Bakterium, das unter anderem eine Blutvergiftung oder eine Lungenentzündung auslösen kann. Nach Angaben des Robert Koch Instituts sind in erster Linie Menschen mit geschwächtem Immunsystem betroffen. Die meisten Stämme des Bakteriums sind von Natur aus gegen eine Vielzahl von Antibiotika resistent.

Leitungen werden mit Chlor desinfiziert

In Winnweiler ist nach Angaben des Verbandsgemeindebürgermeisters Rudolf Jacob (CDU) das Industriegebiet des Ortes betroffen. Dort seien die Keime im Trinkwasser aufgefallen, nachdem ein neues Ärztehaus an die bestehenden Wasserleitungen angeschlossen worden war. Seitdem wurden die Leitungen nach Angaben der Verbandsgemeindewerke umfangreich gespült. Das habe bislang aber noch keinen Erfolg gebracht, daher habe das Gesundheitsamt nun angeordnet, das Leitungsnetz zusätzlich mit Chlor zu spülen.

Menschen in Winnweiler und Dreisen sollen Wasser vor Gebrauch abkochen

Daher sollen die dortigen Anwohner das Wasser vor Gebrauch einmal sprudelnd aufkochen und dann langsam über mindestens zehn Minuten abkühlen lassen, heißt es von den zuständigen Werken. Erst dann könne man es verwenden, um beispielsweise Obst und Gemüse zu waschen oder sich die Zähne zu putzen. Gleiches gelte auch für die Körperpflege von Kleinkindern und Kranken, beziehungsweise von immungeschwächten Personen.

Dreisen kämpft schon länger gegen das gleiche Bakterium

Die gleichen Regeln wie in Winnweiler gelten auch für die Bewohner einiger Straßenzüge in Dreisen. Auch dort wurde das Bakterium Pseudomonas aeruginosa im Trinkwasser nachgewiesen – das allerdings schon vor einigen Wochen. Seitdem werden dort die Leitungen immer wieder durchgespült und mit Chlor behandelt. Bislang ohne Erfolg. Wie das Bakterium ins Trinkwassernetz von Dreisen gelangt ist, ist nach Angaben der Verbandsgemeindewerke noch unklar.