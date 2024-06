Blog: ++ Bahnverkehr um Kaiserslautern eingeschränkt ++Woche für nachhaltige Mobilität an RPTU ++

Was ist los im Großraum Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und Donnersberg? In unserem Blog erfahren Sie es.

++ Woche für nachhaltige Mobilität an der RPTU in Kaiserslautern ++

Die RPTU in Kaiserslautern veranstaltet erstmals eine Woche für nachhaltige Mobilität mit Vorträgen und Infoständen. Morgen zum Beispiel wird es auf dem Campus mehrere Info-Stände geben. An denen können sich Interessierte unter anderem mit Experten vom BUND zum Thema nachhaltige Mobilität austauschen. Beispielsweise geht es um Chancen und Hemmnisse der Verkehrswende. Am Donnerstag gibt es außerdem einen Vortrag, in dem über die Möglichkeit einer neuen Bahnstrecke von Kaiserslautern über Mainz bis nach Frankfurt diskutiert wird.

++ Bahnverkehr um Kaiserslautern erneut eingeschränkt ++

6:31 Uhr

Wer heute mit der Bahn unterwegs ist, sollte sich auf Verspätungen und Zugausfälle einstellen. Nach dem Diebstahl von Kabeln an der Bahnstrecke bei Ludwigshafen ist der Bahnverkehr auch in Teilen der Westpfalz gestört. Wegen Bauarbeiten im Bereich Weidenthal/Frankenstein fahren heute Züge aus und in Richtung Kaiserslautern nur eingeschränkt, informiert der Zweckverband ÖPNV. Davon sind S-Bahn-Linien, Regionalexpress-Verbindungen, aber auch der Fernverkehr betroffen.

++ Guten Morgen: Neue Woche, neuer News-Blog ++

6:20 Uhr

