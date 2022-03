Bahnübergang in Imsweiler repariert und wieder frei

per Mail teilen

Das wird Autofahrer, die tagtäglich auf der B48 unterwegs sind, freuen. Der Bahnübergang in Imsweiler im Donnersbergkreis ist repariert und für den Verkehr freigegeben worden. Damit enden - hoffentlich - die regelmäßigen Geduldsproben.

Der Bahnübergang in Imsweiler hat schon vielen Autofahrerinnen und Autofahrern einiges an Nerven gekostet: Mal schloss der Bahnübergang bei der Anfahrt eines Zuges nicht. Was zu gefährlichen Situationen hätte führen können; mal öffnete der Bahnübergang gar nicht mehr - oder erst sehr spät. Das hatte vor allem im Berufsverkehr für lange Staus gesorgt.

Lokführer mussten Signalton geben

Die Bahn hatte den Übergang an der Bundesstraße 48 mehrmals repariert. Doch immer wieder traten Probleme bei der 35 Jahre alten Anlage auf. Sogar die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern hatte zwischenzeitlich wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt. Lokführer mussten Autofahrer sogar mit einem Signalton warnen.

Absperrbänder und Warnschilder mussten die defekten Schranken immer wieder ersetzen. Das ist nun - hoffentlich - vorbei. SWR

All das hat nun ein Ende - mutmaßlich. Der Bahnübergang wurde jetzt komplett repariert. Dafür war die B48 in diesem Bereich eine Woche voll gesperrt.