Bahnstrecke nach Neustadt wieder frei

per Mail teilen

Die Bauarbeiten auf der Bahnstrecke zwischen Kaiserslautern und Neustadt an der Weinstraße sind abgeschlossen.

Die Bauarbeiten auf der Bahnstrecke zwischen Kaiserslautern und Neustadt an der Weinstraße sind abgeschlossen. Fahrgäste müssen nach Angaben des zuständigen Zweckverbands nicht mehr damit rechnen, dass Züge ausfallen oder durch Busse ersetzt werden. Die DB Netz AG hatte an den Weichen auf der Strecke gearbeitet. Betroffen waren einzelne Züge des Regionalexpress nach Karlsruhe sowie einige S-Bahnen der Linie S2 nach Mosbach. Der Bahnhof Weidenthal wurde in einigen Nächten gar nicht bedient.