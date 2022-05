per Mail teilen

Die Zugstrecke zwischen Kaiserslautern und Neustadt ist nach einer vorübergehenden Vollsperrung am Dienstagmorgen wieder frei. Der Verkehr rolle inzwischen wieder in beiden Richtungen, teilte die Bahn via Twitter mit. Grund für die Sperrung zwischen Kaiserslautern und Neustadt war demnach ein defekter Zug. Auch nach der Reparatur kam es laut Bahn teilweise noch zu Zugausfällen und Verspätungen.