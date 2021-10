per Mail teilen

Auf der Bahnstrecke zwischen Kaiserslautern und Neustadt fallen auch an diesem Wochenende mehrere Züge aus. Betroffen sind laut DB Regio AG die S-Bahnen der Linie 2, die am Samstag und Sonntag zwischen 6:30 Uhr und 20:45 Uhr nicht fahren. Außerdem fallen einzelne Regionalexpress-Züge zwischen Kaiserslautern und Mannheim aus. Grund sind der Bahn zufolge Baumfällarbeiten. Mit noch größeren Behinderungen müssen Fahrgäste dann Ende des Monats rechnen: Weil der Bahnübergang in Weidenthal entfernt wird, wird die Strecke Neustadt- Kaiserslautern dann bis 2. November voll gesperrt.