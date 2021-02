Die in Homburg gegründete Bäckerei-Kette Bäckerhaus Ecker steht offenbar vor der Zerschlagung. Das meldet der Saarländische Rundfunk und beruft sich auf die Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten. Davon betroffen wären 460 Beschäftigte in 56 Filialen im Saarland und der Westpfalz. In den kommenden zwei Jahren sollen die Filialen, von denen sich viele in Edeka-Märkten befinden, schrittweise veräußert werden. Die drohende Zerschlagung trifft nach Gewerkschaftsinformationen auch Filialen der K&U-Bäckerei, zu der das Bäckerhaus Ecker gehört.