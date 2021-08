Am Dienstagabend wurden die ersten Schutzsuchenden aus Afghanistan von der Air Base Ramstein nach Kaiserslautern verlegt. Die US-Armee hat dort Unterkünfte in den "Rhine Ordnance Barracks" vorbereitet. Hintergrund ist, dass es auf der Air Base in Ramstein langsam eng wird, weil so viele Menschen aus Afghanistan dort ankommen. mehr...