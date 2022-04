per Mail teilen

In der kommenden Nacht, von 22 bis 6 Uhr, wird die B10 westlich von Landau komplett gesperrt. Die Bundesstraße wird derzeit vierspurig ausgebaut. Die Sperrung sei notwendig, um ein Gerüst an einer Brücke aufzustellen, teilte der Landesbetrieb Mobilität mit. Der Fernverkehr zwischen Landau und Pirmasens soll in beiden Richtungen großräumig ausweichen über die Autobahnen A65, A61 und A6.