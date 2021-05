per Mail teilen

Die alte Fußgängerbrücke bei Profine in Pirmasens ist Geschichte, heute kommt die neue. Der SWR ist live dabei, wenn sie quer über die Bundesstraße 10 installiert wird.

Die tonnenschwere Brücke wird heute Nachmittag mit einem Kran auf die Pfeiler gesetzt und so den Mitarbeiter-Parkplatz von Profine wieder mit dem Werksgelände verbinden.

Die neue Brücke der Firma Profine wird in Pirmasens mithilfe eines Krans aufgebaut. SWR SWR

Im Juli vergangenen Jahres war ein Lastwagen mit Kranaufsatz in die alte Fußgängerbrücke gefahren. Der Fahrer wurde schwer verletzt und die Brücke so schwer beschädigt, dass sie drohte, auf die B10 zu stürzen.

Weite Umwege wegen B10-Sperrung in Pirmasens

Schon wegen des Abbaus der demolierten Fußgängerbrücke wurde die Bundesstraße 10 im vergangenen Jahr für mehrere Tage gesperrt. Auch jetzt sind wieder Sperrungen nötig, teilte die Stadt Pirmasens mit: Die Arbeiten sollen bis morgen erledigt werden. Autofahrer werden zwischenzeitlich weiträumig über die A8, die A62 und die B270 umgeleitet.

Wie viel die Aktion kostet, teilte Profine nicht mit. Das Unternehmen stellt in Pirmasens Kunststoff-Profile für Fenster und Haustüren her. Es hat seinen Sitz in der Zweibrücker Straße, entlang der B10.