Dauerbaustelle auf B10 ist Geschichte: Freie Fahrt bei Hinterweidenthal

per Mail teilen

Seit 2019 hatten die Brückenarbeiten bei Hinterweidenthal Autofahrer auf eine Geduldsprobe gestellt. Jetzt gibt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) noch vor Ostern Entwarnung.

Zumindest ein Mammutprojekt auf der Bundesstraße B10 im Südwesten der Pfalz ist erfolgreich beendet. Zuletzt hatte der Landesbetrieb Mobilität in Kaiserlautern noch damit gerechnet, dass die Sperrungen bei Hinterweidenthal kurz vor Ostern abgebaut werden. Tatsächlich war es aber schon diese Woche soweit.

Die B10 bei Hinterweidenthal ist wieder frei. Als nächstes soll bei Hauenstein gebaut werden. IMAGO Imago/Chromorange

Freie Fahrt für B10-Pendler

"Der Verkehr rollt wieder auf allen vier Spuren in dem Bereich", teilt LBM-Projektleiter Volker Priebe spürbar erleichtert mit. Pendler und Osterurlauber hätten damit in Richtung Landau endlich wieder freie Fahrt. Zwar würden in den nächsten Tagen noch letzte Restarbeiten durchgeführt, der Verkehr werde davon aber kaum noch beeinträchtigt, verspricht Priebe.

Neue Brücke bei Hinterweidenthal kostet 6 Millionen Euro

Seit 2019 war die B10-Brücke bei Hinterweidenthal abgerissen und komplett neu erreichtet worden. Außerdem wurde in dem Zuge eine zusätzliche Lärmschutzwand aufgestellt und die Fahrbahn saniert. Zu den noch verbleibenden Arbeiten gehören laut LBM unter anderem letzte Handgriffe an der neuen Lärmschutzwand sowie Markierungsarbeiten. Kostenpunkt: rund 6 Millionen Euro.

Nächste B10-Baustelle schon in Aussicht

Die Verschnaufpause für Pendler auf der B10 soll allerdings nur von vorübergehender Dauer sein: Im kommenden Jahr will der LBM den vierspurigen Ausbau im Bereich der sogenannten Felsnase bei Hauenstein angehen.