AWO eröffnet Sozialstation für ältere Menschen

In Kusel geht heute offiziell eine Sozialstation der Arbeiterwohlfahrt AWO in Betrieb. Damit sollen älteren Menschen im Kreis Kusel möglichst lange selbstständig in ihrem Zuhause leben können. Dafür unterstützt das Team der AWO-Sozialstation unter anderem beim Einkaufen, bei der Hausarbeit oder bei der persönlichen Pflege. Außerdem bekommen ältere Menschen Hilfe bei medizinischen Fragen, zum Beispiel bei den Themen Demenz oder Diabetes. Interessierte können sich Zuhause beraten lassen oder direkt bei der AWO Sozialstation in Kusel.