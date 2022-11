Saß Minderjähriger bei schwerem Unfall in Eisenberg am Steuer?

Am Montagabend sind bei einem Autounfall in Eisenberg im Donnersbergkreis mehrere Personen schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei gibt es Zweifel, wer am Steuer saß.

Es war um kurz vor 20 Uhr am Ortsrand von Eisenberg, als ein 18-Jähriger mit seinem Auto mit dem Fahrzeug eines anderen Mannes zusammengestoßen ist. Nach Polizeiangaben ist der 18-Jährige ungebremst in die Kreuzung hineingefahren, obwohl er hätte anhalten müssen, und hat dabei das von links kommende Auto des 37-jährigen Mannes übersehen, der auf einer Vorfahrtstrasse unterwegs war. Auto des 18-Jährigen aus dem Donnersbergkreis war nicht zugelassen Der 18-Jährige und seine beiden jugendlichen Mitfahrer haben, so die Polizei, schwere Verletzungen erlitten und mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Bei der Unfallaufnahme und der Überprüfung der Daten des Fahrers und des Autos durch die Polizei stellte sich heraus, dass das Fahrzeug des 18-Jährigen nicht zugelassen war. Zudem bestehen laut Polizei Zweifel daran, ob wirklich der 18-Jährige das Auto gefahren hat. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass zum Zeitpunkt des Unfalls einer der beiden jugendlichen Mitfahrer am Steuer des Autos saß. Polizei Kirchheimbolanden sucht Zeugen des Unfalls Die Polizei bittet Zeugen, die entweder den Unfall beobachtet haben oder aber konkrete Angaben zum Fahrer des nicht-angemeldeten Fahrzeugs machen können, sich in Kirchheimbolanden bei der Polizei zu melden. Unfallstelle in Eisenberg war gesperrt Die Unfallfahrzeuge sind von der Polizei sichergestellt worden. Ein Gutachter soll jetzt genau klären, wie sich der Unfall zugetragen hat. Während der Aufnahme und der Bergungsarbeiten war die Unfallstelle in Eisenberg gesperrt. Die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden ist telefonisch unter 06352 911 - 2700 zu erreichen.