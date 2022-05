per Mail teilen

In Henschtal im Kreis Kusel haben in der Nacht zwei Autos unter einem Carport gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, sei das Feuer gegen 2 Uhr entdeckt worden. Die Feuerwehr konnte demnach das Feuer löschen und so verhindern, dass die Flammen auf ein angrenzendes Wohnhaus übergriffen. Verletzte hat es laut Polizei nicht gegeben. Der Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. Da eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, bittet die Polizei um Zeugenhinweise.