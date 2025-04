SWR-Reporterin Jessica Cichy.

per Mail teilen

Jessica Cichy ist Multimedia-Reporterin im SWR Studio Kaiserslautern und setzt für Web, App und Hörfunk vor allem Themen aus Kaiserslautern und der Region um.

Jessica Cichy. SWR

Eckdaten SWR Karriere:

Seit Februar 2025 Multimedia-Reporterin im SWR Studio Kaiserslautern. Zuvor als Videoredakteurin bei einem Regionalsender tätig.

Meine Heimat

Die wunderschöne Pfalz

Mein Antrieb

Menschen zuhören, ihnen eine Stimme geben und ihre Geschichten erzählen. Hinter die Kulissen blicken und unabhängig berichten.

Die meiste Zeit widme ich diesem Thema

Jeden Tag steht ein neues Thema an und genau das ist so spannend an meinem Beruf. Es begeistert mich, Geschichten zu erzählen, die berühren und wirklich etwas bewirken können.

Journalistisch prägend für mich war

Sehr viele Momente, doch besonders: Das Attentat auf dem Mannheimer Marktplatz. Ein schockierender Tag, nicht nur für die Rhein-Neckar-Region, sondern für ganz Deutschland. In solchen Momenten ist es entscheidend, trotz aller Emotionen einen klaren Kopf zu bewahren und professionell darüber zu berichten.

Unvergesslicher Moment mit diesem Menschen

Als Reporterin habe ich mit der Kamera Flüchtende aus der Ukraine von Breslau nach Mannheim begleitet. Diese Menschen haben ihre Familien, Freunde und ihre Heimat verlassen und waren auf der Reise zu einem neuen Lebensabschnitt. Das ist mir bis heute tief in Erinnerung geblieben.