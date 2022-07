per Mail teilen

Janina Schreiber ist Redakteurin im SWR Studio Kaiserslautern und setzt für Web, App und Hörfunk vor allem Themen aus Kaiserslautern und der Region um.

Seit Oktober 2021 ist Janina Schreiber als Multimedia-Redakteurin Teil des SWR Studios Kaiserslautern. Davor hat sie in Köln Wirtschaft und Politik studiert, die Kölner Journalistenschule absolviert und für den WDR gearbeitet.

Janina Schreiber Annkatrin Gentges

Meine Heimat

Das wird für mich immer Rheinhessen sein. Dort, wo ich hinter dem Haus meiner Eltern die Weinberge sehen kann. Seit meinem Studium verbinde ich mit "Heimat" außerdem noch zwei Domspitzen: die von Köln.

Mein Antrieb

Mein Antrieb besteht aus zwei Wörtchen: "warum" und "wie". Für meine Geschichten klingt das dann so: Warum sind Menschen für oder gegen Windräder im Pfälzerwald? Wie will die Stadt Kaiserslautern ein klimaneutrales Quartier bauen? Warum betäuben sich immer mehr Jugendliche in der Westpfalz mit Benzodiazepinen?

Die meiste Zeit widme ich diesem Thema

Nachhaltigkeit interessiert mich in allen Bereichen, ganz gleich, ob das unsere Energie-, Wasser- oder Landwirtschaft betrifft, sich auf die Mobilität, die Umwelt und die Natur bezieht oder Nachhaltigkeit in Verbindung mit unserer körperlichen und seelischen Gesundheit steht.

Journalistisch prägend für mich war

Freising, Köln, Berlin, Johannesburg und jetzt ist das natürlich die Westpfalz!