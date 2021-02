Die Polizei hat in Miesenbach in der Nacht einen mutmaßlichen Autoknacker und Brandstifter festgenommen. Nach Angaben der Polizei hatte ein Anwohner Menschen in seinem Garten bemerkt, die die Scheibe seines Wohnmobils eingeschlagen und im Inneren ein Feuer gelegt hatten. Eine Polizeistreife konnte – nach kurzer Verfolgung zu Fuß - einen 18-Jährigen festnehmen. Vom zweiten Täter fehlt jede Spur. An dem Wohnmobil entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.