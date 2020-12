per Mail teilen

Drei Autoknacker sind am Mittwochabend in Altenglan auf frischer Tat ertappt worden. Ein Zeuge hatte die Polizei verständigt, dass sich die drei Verdächtigen an Autos zu schaffen gemacht hätten. Durch eine Fahndung konnten ein 19-Jähriger und zwei Zwölfjährige gefasst werden. Die Beamten stellten Diebesgut aus mehreren Autos sicher. Weitere Zeugen oder auch Geschädigte sollten sich bei der Polizei melden.