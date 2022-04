per Mail teilen

Auf der Landstraße zwischen Langmeil und Lohnsfeld im Donnersbergkreis ist am Donnerstagnachmittag ein Linienbus mit einem Auto zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei wollte der Fahrer des Linienbusses in Höhe der Abfahrt Winnweiler links abbiegen und übersah dabei den entgegenkommende PKW. Dessen Fahrerin und ihr Mann wurden bei dem Zusammenstoß verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. An Bus und Auto entstand Totalschaden.