Wegen gesundheitlicher Probleme ist am Sonntag in Kaiserslautern ein Autofahrer in einen Flohmarktstand gefahren. Das teilte die Polizei mit.

Offenbar hatte der Mann am Vormittag kurz das Bewusstsein verloren und war über einen Randstein auf dem Ikea-Gelände gefahren.

Zwei Menschen wurden dabei leicht verletzt.