Streit zwischen Autofahrern in Kaiserslautern

Die Polizei Kaiserslautern sucht einen Mann, der einen anderen auf offener Straße bedroht haben soll. Zwei Autofahrer waren am Feiertag in einen Streit geraten.

Beobachtet hatte das ein Zeuge, wie die Polizei mitteilt. Demnach sollen sich die beiden Männer am Mittwochmorgen an einer roten Ampel in der Mannheimer Straße in Kaiserslautern aus ihren Fahrzeugen heraus lautstark gestritten haben.

Mit "Schlagwerkzeug" auf das andere Auto zugegangen

Einer der Männer sei dann aus seinem BMW SUV ausgestiegen und mit einem "Schlagwerkzeug" in der Hand auf das andere Auto zugegangen. Was der Mann genau in der Hand hielt, habe der Zeuge nicht erkennen können, so die Polizei. Der Mann habe den anderen Autofahrer aufgefordert, aus seinem Wagen zu steigen und auch versucht, dessen Tür zu öffnen. In diesem Moment sei die Ampel aber wieder grün geworden und der bedrohte Mann sei losgefahren.

Polizei in Kaiserslautern sucht Geschädigten

Wie die Polizei berichtet, ist der SUV-Fahrer laut der Beschreibung des Zeugen zwischen 50 und 60 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, hat wenige Haare und trug einen blauen Jogginganzug. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet den noch unbekannten Geschädigten, sich unter der Telefon 0631 369-2150 zu melden.