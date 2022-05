Verfolgungsfahrt endet mit Festnahme

Ein Autofahrer ist am Donnerstagmittag in Kaiserslautern vor der Polizei geflüchtet. Eine Streife wollte den Mann an einer roten Ampel in der Donnersbergstraße kontrollieren. Nach Angaben eines Sprechers ist der 25-Jährige sofort losgefahren, als er die Polizisten gesehen hat. Dabei hätte er fast einen der Beamten umgefahren. Im Anschluss fuhr der Autofahrer auf die A6 und flüchtete schließlich über die B48 in Richtung Fischbach. Kurz nach dem Altenwoog sei er in ein Waldstück abgebogen. Dort soll er vom Waldweg abgekommen sein und einen Unfall gebaut haben. Mit geballten Fäusten sei er auf die Beamten zugelaufen. Die Polizisten mussten laut des Sprechers Pfefferspray einsetzen, um ihn zu überwältigen. Auf den Mann kommen mehrere Strafanzeigen zu.