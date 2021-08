Die Polizei in Kaiserslautern sucht Zeugen, die gesehen haben, wie am Montagmittag ein Autofahrer einen Fußgänger erfasst hat. Der Mann habe in der Nähe des Hauptbahnhofes in Kaiserslautern an einer Kreuzung die Straße überqueren wollen, als ein blau-grauer Kastenwagen nach links abbog, noch scharf abbremste, aber den Fußgänger mit dem Außenspiegel erwischte. Der Mann verletzte sich an der Hand. Der Fahrer des Kastenwagens fuhr nach einem kurzen Streit mit dem Fußgänger weiter. Die Polizei sucht den Fahrer jetzt und bittet Zeugen, die den Vorfall gestern gegen 14 Uhr mitbekommen haben, sich zu melden.