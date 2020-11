per Mail teilen

Die Autobahnanschlusstelle Zweibrücken Ixheim ist nach gut anderthalb Jahren zum Teil wieder befahrbar. Offen sind die Abfahrt aus Richtung Pirmasens kommend und die Auffahrt in Richtung Saarbrücken. In der jeweiligen Gegenrichtung ist der Autobahnanschluss weiterhin gesperrt. Grund ist ein neuer Kreisel, der unterhalb der Autobahnbrücke gebaut wird und an den die Auf- und Abfahrten angeschlossen werden sollen.