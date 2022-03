Ab Mittwochnachmittag soll die Autobahnauffahrt am Überflieger in Zweibrücken wieder frei sein. Das teilt die zuständige Behörde auf SWR-Anfrage mit. Die Auffahrt wurde in den letzten Monaten verbreitert und verlängert. So sollen Autos nun besser einfädeln können. Die Fahrbahn wurde technisch abgenommen und Schilder wurden bereits montiert. Nun sollen im Laufe des Tages die Baustellenabsperrungen abgebaut werden. Der Abschnitt war seit Ende September gesperrt.