Ein Reisebus voller Schüler fiel am Freitagmorgen auf der A6 in einer gefährlichen Schräglage auf. Die Polizei griff ein, aber die Schüler waren damit bereits einen Tag lang unterwegs.

Verkehrsteilnehmer meldeten am Freitagmorgen einen Reisebus in "extremer Schräglage" auf der A6 in Richtung Mannheim. Die Autobahnpolizei Kaiserslautern stoppte den Bus, um herauszufinden, was dort los ist. Spezialisten entdeckten einen Defekt an der Luftfederung, der nicht vor Ort behoben werden konnte.

Mutterstadt blieb für Schüler nach Busdefekt vorerst unerreichbar

Der Bus war voll mit mehr als 50 Schülerinnen und Schülern aus Mutterstadt. Diese waren laut Polizei auf dem Heimweg von ihrer Klassenfahrt aus London. Die Reise dauerte bereits viele Stunden an. Durch den Defekt mussten die Schülerinnen und Schüler auch noch auf einem Parkplatz ausharren, bis ein Ersatzbus gefunden war.

Da die Busfahrerin keine Ersatzlösung fand, übernahm die Polizei die Organisation der Weiterfahrt.