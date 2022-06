Auto vor Pizzeria gestohlen

Bislang unbekannte Diebe haben am Samstagabend ein Auto vor einer Pizzeria in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Kaiserslautern gestohlen. Der Autofahrer hatte nach Angaben der Polizei seinen Wagen nur wenige Minuten vor dem Restaurant abgestellt. Als der Mann aus der Pizzeria zurückkam, war sein Auto spurlos verschwunden. Die Diebe hatten allerdings leichtes Spiel, weil der Autofahrer den Wagen mit laufendem Motor parkte. Bei dem Auto handelt es sich um einen älteren grünen VW Polo. Die Polizei geht davon aus, dass das Auto möglicherweise an einem anderen Ort wieder abgestellt wurde. Hinweise zum Diebstahl nimmt die Kripo in Kaiserslautern entgegen.