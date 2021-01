per Mail teilen

In Pirmasens ist am Dienstagabend einem Pizza-Lieferanten sein Auto geklaut worden. Der Mann hatte den Kleinwagen nach Angaben der Polizei vor dem Laden in der Innenstadt abgestellt. Den Schlüssel habe er stecken lassen. Als er nach etwa zwei Minuten zurückkam, war das Auto verschwunden. Die Polizei sucht Zeugen.