Auto von DRK-Mitarbeiterin an Rettungswache Alsenz gestohlen

Unbekannte sind am Sonntagmorgen in die DRK-Rettungswache in Alsenz eingebrochen. Sie klauten unter anderem das Auto einer Frau, die gerade im Einsatz war. Die Polizei hat inzwischen einen Tatverdächtigen festgenommen.

Weil alle Rettungskräfte auf einem Einsatz waren, war die Rettungswache nicht besetzt. Das nutzen laut Polizei Unbekannte aus, um in das Gebäude einzubrechen. Vermutlich seien sie über ein Fenster hineingelangt. Sie klauten laut Polizei mehrere Gegenstände. Eine Mitarbeiterin traf es besonders hart. Auto geklaut während Rettungseinsatz Die Täter stahlen ihre Autoschlüssel und nahmen dann auch ihr Auto mit, das vor der Wache geparkt war. Am Sonntag wurde der gestohlene Pkw – ein weißer VW Touran - im Bereich Imsweiler gesehen. Die Polizei sucht Zeugen. Die Frau selbst hat bei Facebook über den Diebstahl berichtet und bittet darum, dass sich Zeugen melden. Heute Morgen den 06.08.23 zwischen 8:45 Uhr und 10:00Uhr ist auf der Rettungswache Alsenz eingebrochen worden, hierbei...Posted by Christine Mayer Koch on Sunday, August 6, 2023 Auto in Bad Sobernheim aufgetaucht: Tatverdächtiger festgenommen Das gestohlene Auto wurde inzwischen in Bad Sobernheim gefunden. Es habe leichte Unfallschäden. Die Polizei Kirn hat außerdem nach eigenen Angaben am Montagvormittag einen Tatverdächtigen festgenommen.